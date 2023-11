Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a déploré, lundi, l’insuffisance du budget de son département qui a été fixé à 180 millions de dinars, dans le cadre du projet de budget de l’Etat au titre de 2024, selon un communiqué publié mardi, par l’ARP.

Lors d’une séance d’audition organisée par la commission parlementaire du tourisme et de la culture, le ministre a également regretté le manque de ressources humaines dans le secteur, qui présente des postes vacants au niveau de plusieurs spécialités.

Et d’ajouter que le ministère et le secteur du Tourisme font face actuellement à plusieurs défis dont la concurrence, l’insuffisance de liaisons aériennes, les problèmes liés à la propreté et à la protection de l’environnement outre l’endettement des structures hôtelières.

Belahassine a, par ailleurs, souligné que la stratégie de son ministère prévoit de moderniser et d’améliorer la gouvernance du secteur. L’objectif est également, de développer la formation professionnelle et d’accroître l’attractivité de la destination tunisienne.

Pour leur part, les députés ont également critiqué le manque de ressources financières allouées au ministère du Tourisme, mettant l’accent sur l’impératif de résoudre la problématique de la pollution dans les régions côtières. Générant près de quatre cent mille postes d’emploi directs et indirects, le secteur touristique contribue à hauteur de 9% au PIB national, selon les chiffres présentés par le ministre. Pour ce qui est du secteur de l’artisanat, il contribue à hauteur de 4% au PIB national et emploie près de 300 mille artisans.