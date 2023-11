Les services de conseil pour la mise en œuvre du projet du Système de gestion de l’information immobilière de la Tunisie (TLIS), a fait l’objet d’un atelier organisé lundi à Tunis, a fait savoir mardi, le département de l’Equipement.

A cette occasion, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zanzri, a souligné l’importance de ce projet stratégique, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat en matière de numérisation, d’E-gouvernement et d’Open Data ; laquelle vise à simplifier les démarches et les procédures administratives, ainsi qu’à développer les services numériques destinés aux citoyens et aux entreprises publiques, ce qui contribuera à améliorer le climat d’affaires, en Tunisie.

Et d’ajouter que le projet TLIS permettra d’améliorer la gestion du patrimoine foncier, via la mise en place d’une base de données nationale intégrée, l’amélioration des prestations fournies par l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC) et la réduction du coût des prestations de services pour les citoyens, à travers un accès instantané aux informations immobilières.

En fait, le projet favorisera une rénovation du système national foncier, ainsi qu’une intégration et un partage de données sur une large échelle, grâce notamment à la numérisation des archives foncières.

Cet atelier a été organisé par l’OTC, en coopération avec le cabinet de conseil coréen GEOMEXSOFT JV, qui superviseront les différentes étapes de mise en œuvre du projet TLIS.

Pour rappel, une convention a été conclue, le 13 mai 2022, entre le ministère de l’Equipement et l’OTC pour la réalisation dudit projet, et ce, suite à la signature d’un accord de prêt (le 14 juillet 2021) entre le gouvernement tunisien et la Banque coréenne de l’importation et de l’exportation, pour le financer.