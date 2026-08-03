L’arrêté du 24 juillet 2026 modifie les montants et les modalités d’attribution de la bourse spéciale et de l’allocation de change accordées aux étudiants et élèves tunisiens poursuivant leurs études dans l’Union européenne.

La bourse spéciale est fixée à l’équivalent en dinars tunisiens de 1000 euros par mois, répartis entre :

une composante fixe sous forme de bourse : 800 euros par mois ;

une composante complémentaire sous forme de prêt : 200 euros par mois.

Le montant est exprimé en euros mais versé selon son équivalent en dinars tunisiens.