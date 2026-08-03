Le WWF Afrique du Nord (WWF NA) vient d’annoncer le déploiement, en Tunisie, d’une initiative visant à transformer la gestion des déchets marins en un levier d’économie circulaire pour les communautés côtières.

Baptisé “Innovation en matière de conservation et de pêche à faibles émissions de carbone pour des moyens de subsistance côtiers résilients face au changement climatique en Tunisie” (ECOSAFE WALD IF), ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la pollution marine et de restauration des écosystèmes engagé par le fonds.

En effet, dans le cadre de ses engagements pour la restauration des herbiers marins de Posidonia oceanica et le développement des mécanismes de carbone bleu dans le Golfe de Gabès, le WWF NA met en œuvre des campagnes d’extraction des engins de pêche abandonnés, perdus ou jetés. Ces opérations en mer génèrent d’importants volumes de polymères synthétiques usagés (principalement du Nylon 6, du Polypropylène et du Polyéthylène) fortement altérés et dégradés par le milieu marin.

Pour encadrer ce flux de manière légale et écoresponsable, le projet met en œuvre un système intégré “Waste Management Track”. Un dispositif qui devrait assurer la continuité entre la récupération des déchets en mer et leur prise en charge à terre. Ce système repose sur les principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des modes de gestion des déchets (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination), afin d’assurer la traçabilité des flux et de maximiser leur valorisation lorsque cela est techniquement, économiquement et réglementairement possible.

Le tri fin des matériaux permet d’approvisionner les coopératives artisanales en matières premières adaptées à l’upcycling. Les polymères non utilisés par l’artisanat sont acheminés vers des entreprises de recyclage plastique agréées pour une valorisation industrielle. Les résidus non valorisables sont tracés jusqu’à leur élimination finale dans des centres d’enfouissement techniques agréés par l’ANGed.

Au-delà de la dépollution, le projet “ECOSAFE WALD IF” vise à renforcer les capacités des groupements de pêcheurs et des structures de l’économie sociale et solidaire.

En produisant des données fiables et en mettant en place un suivi rigoureux des performances, le WWF NA ambitionne de garantir que la réduction des pressions anthropiques sur les écosystèmes côtiers se traduise par une amélioration concrète des moyens de subsistance des populations locales.