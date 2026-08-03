Le théâtre antique d’Oudhna a vécu, dimanche soir, au rythme d’une célébration remarquable au cours de laquelle le roi de la chanson populaire tunisienne, le grand artiste Hédi Habbouba, a rencontré son large public qui a rempli les gradins du théâtre historique pour rencontrer cette icone et au spectacle de clôture du 2ème du Festival international des arts populaires d’Oudhna.

À travers cette célébration, les responsables du festival ont souhaité rendre hommage à cette figure artistique majeure qui a joué un rôle de pionnier dans la présentation, la diffusion et la contribution active à l’enrichissement de la chanson populaire tunisienne.

Hédi Habbouba a en effet porté ses chansons, en tunisien, vers plus de cent destinations à travers le monde, réussissant à marquer de sa présence les plus grands théâtres et salles de spectacle en Orient comme en Occident et immortalisant ainsi ses œuvres dans la mémoire populaire, reprises par plusieurs voix.

L’apparition du grand artiste sur la scène du théâtre antique d’Oudhna s’est faite au début et à la fin du spectacle. Entre les deux moments, il a cédé le micro à une pléiade de stars de la chanson populaire pour participer à l’hommage rendu à cette expérience artistique, à travers une variété musicale où Neji Ben Nejma, Mongi Ben Ammar, Mondher Meynou et Habib Chankaoui. Ils ont interprété un riche bouquet de ses chansons, à l’instar de “Ma jabouk arab ya Maryem”, “Ah ah ya lmani”, “Laylet el mezoued khedam”, “Hak dallali”, “Sabri sabrine ayma” et d’autres chansons célèbres qui ont jalonné son parcours musical.

Hédi Habbouba, riche d’une carrière de plus de cinq décennies, possède toujours une voix dont les intonations témoignent de son talent et expriment son identité musicale. Il demeure capable d’affirmer sa présence malgré le poids des années, restant fidèle à son image familière depuis des décennies, mobile dans sa performance, en parfaite harmonie avec les cordes de sa musique populaire, pour être le centre du spectacle et se présenter sous les traits d’un artiste forgé par l’expérience des années, qui lui a permis de fonder sa propre identité artistique.

Dans une brève déclaration à l’Agence TAP, Hédi Habbouba a exprimé sa fierté d’être présent sur la scène d’Oudhna et d’en clôturer la 2e édition, saluant cette initiative d’hommage et se disant profondément touché par la fidélité du public présent qui a rempli les moindres recoins de l’amphithéâtre.

Cette célébration, a également une occasion au cours de laquelle la ministre des Affaires culturelles a rendu hommage à l’artiste Hédi Habbouba dans un geste significatif, est venue insuffler au roi de la chanson populaire un profond sentiment de gratitude et reconnaître la valeur de ce qu’il a offert au patrimoine vocal et musical populaire.

C’est ce qu’a également exprimé et traduit le public présent, qui a chanté et dansé au rythme de ses cadences et de ses chansons qui ont meublé la soirée de clôture du Festival des arts populaires d’Oudhna.

La soirée de Hédi Habbouba n’était pas un simple concert ordinaire, mais plutôt un pont reliant l’authenticité de l’ancien théâtre romain à la vitalité de l’art populaire tunisien, où l’artiste mythique a prouvé à nouveau, malgré son passage court par rapport à la durée programmée du spectacle, qu’il est une référence artistique capable de remplir les grands théâtres et de semer la joie et l’extase dans les yeux de ceux qui étaient présents et ont interagi.