La Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG), poursuit la mise en œuvre des différentes phases du programme national de généralisation du système de facturation électronique au sein des marchés de gros.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la numérisation des transactions des marchés de gros , afin de renforcer la transparence et d’assurer un meilleur suivi des circuits de distribution des produits agricoles et des produits de la pêche.

À la suite du succès de la phase pilote menée dans le marché de gros des fruits et légumes de Moknine, la société entend consolider cette expérience. Le 15 août 2026 marquera le lancement officiel de cette démarche au marché de gros de Teboulba, avec un accompagnement destiné à finaliser les exigences techniques et organisationnelles, notamment l’homologation sanitaire et le développement du système électronique de traçabilité des produits agricoles.

Selon un communiqué publie, lundi, par le ministère du commerce et du developpement des exportations, cette avancée s’inscrit, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de généralisation du système de facturation électronique à l’ensemble des marchés de gros du pays, en coordination avec les différents ministères et structures concernés.

La société se prépare également à étendre progressivement le projet à plusieurs autres marchés de gros, notamment les marchés d’intérêt national de Kairouan et de Gabès, ainsi qu’à d’autres. Cette extension contribuera à accélérer la transformation numérique, à renforcer la transparence des transactions commerciales, à fournir des données précises et actualisées sur les flux des produits et à améliorer les mécanismes de suivi, de prise de décision et de renforcement de la sécurité alimentaire nationale.