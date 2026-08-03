L’Italie a été à l’honneur dans la soirée du 2 août 2026, avec Mario Biondi, monument incontournable de la scène jazz, blues et soul italienne au théâtre du festival international de Hammamet (FIH) sous le slogan “Endless Memories”. Face à un public majoritairement italien, le chanteur a ébloui le lieu par son charisme imposant et sa voix rauque.

Béatitude et bienveillance ont été les maîtres mots du virtuose qui a salué ses mélomanes en italien Entouré de 10 instruments, dont le piano, le tam-tam, la guitare électrique, acoustique, flûte, la contrebasse, la basse et des jumeaux – musiciens à la trompette, 6 musiciens les manient. Le chanteur était au meilleur de sa forme sur une scène particulièrement garnie, mise en place afin de satisfaire musicalement et visuellement l’audimat.

Lumières et détails scéniques ont ajouté de l’effet à un spectacle grandiose, entamé par les morceaux enchanteurs “No Show” et “Cielo Stellato”, suivi de “Lo So” et “Jeannine”. Des intermèdes nourrissent cette proximité avec l’artiste qui alterne parfaitement jazz et soul, et joue aisément des instruments.

Les applaudissements fusent et les réactions se manifestent au fur à mesure du live. Sa voix enveloppe le lieu enchanteur qui rappelle celle de Barry White ou Louis Armstrong. Puissante, elle marque et résonne. “Je suis très content d’être accompagné de ce pianiste compositeur doué, également chanteur” déclare t-il face au public présent en saluant le talent de son équipe.

La plupart des musiciens polyvalents et multi-instrumentistes et le pianiste est également chanteur. Biondi lui a cédé la scène le temps d’une chanson “Flor De Liz”, précédée de “Shine on”. Une danse de Samba a suivi le temps d’un morceau et la reprise de “Oh Maria” a conquis. “This Is What You Are”, son morceau phare, a fait bouger toute la foule présente.

Revigorante et dansante, la chanson se caractérise par son panache et résume toute la singularité de Mario Biondi. Le public répétait en chœur les paroles. L’alternance des morceaux en italien et en anglais s’alignait pour donner lieu à un concert de haute voltige, forcément mémorable pour les connaisseurs. En guise de fin en apothéose, “Smooth Operator” a retenti, reprise avec élégance et toute en finesse.