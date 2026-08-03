Deux enseignantes-chercheuses de l’Université de Tunis El Manar ont été distinguées par la Harvard Medical School ( École de médecine de l’Université Harvard) à l’occasion de l’obtention, avec excellence, d’un master en sciences médicales, spécialité recherche clinique.

Il s’agit de Dr Samarra Badrouchi, assistante hospitalo-universitaire en néphrologie à la Faculté de médecine de Tunis et exerçant à l’Hôpital Charles Nicolle, ainsi que de Dr Olfa Messaoud, de l’Institut Pasteur de Tunis, indique l’Université de Tunis El Manar sur sa page Facebook.

Dr Samarra Badrouchi s’est également vu décerner la prestigieuse Médaille d’or Gordon Williams, Promotion 2026 (Gordon Williams Gold Medal Award – Class of 2026).

Cette distinction figure parmi les plus hautes récompenses attribuées aux diplômés du programme Master of Medical Sciences in Clinical Investigation de l’École de médecine de l’Université Harvard. Elle distingue le diplômé ayant fait preuve d’une excellence académique exceptionnelle, d’un fort potentiel en recherche et d’une contribution remarquable à la recherche clinique.