La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé vendredi la fin de la mission du sélectionneur national Emerse Faé, dont le contrat est arrivé à expiration et ne sera pas renouvelé, mettant un terme à une collaboration marquée par des résultats historiques.

“La Fédération ivoirienne de football (FIF), informe l’ensemble de la famille du football ivoirien que le contrat d’Emerse Faé, sélectionneur de l’équipe nationale A de Côte d’Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l’objet d’un renouvellement” a indiqué l’instance sportive dans un communiqué sur son site officiel.

Agé de 42 ans, l’ancien milieu de terrain avait pris les rênes des Eléphants en pleine Coupe d’Afrique des nations 2023 organisée en Côte d’Ivoire, d’abord à titre intérimaire après le départ de Jean-Louis Gasset, avant d’être confirmé dans ses fonctions.

Sous sa direction, la sélection ivoirienne avait réalisé un parcours mémorable en remportant la CAN à domicile, offrant au pays un troisième titre continental.

Emerse Faé a également conduit les Eléphants à une performance inédite sur la scène mondiale en franchissant, pour la première fois de leur histoire, la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Côte d’Ivoire, qui retrouvait le Mondial après douze ans d’absence, a ensuite été éliminée en huitièmes de finale par la Norvège (2-1).

La Fédération ivoirienne n’a pas précisé les raisons de la non-prolongation du contrat d’Emersé, mais a indiqué que les décisions

relatives à la nomination d’un nouveau sélectionneur ainsi qu’à la composition de son encadrement technique, sera communiqué en temps opportun.