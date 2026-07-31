Le commissariat régional aux Affaires culturelles de Gafsa a programmé seize festivals pour la saison estivale actuelle, combinant des manifestations internationales, nationales et locales, a annoncé le commissaire régional aux Affaires culturelles, Houssine Lahouel.

Ces festivités, qui ont débuté en juillet et se poursuivront jusqu’en septembre prochain, proposent une programmation diversifiée comprenant de la musique, des arts patrimoniaux traditionnels, des chants populaires ainsi que du théâtre, a précisé le responsable dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Gafsa.

L’événement phare de cette saison est le Festival international de Gafsa qui se déroule du 27 juillet au 20 août. Le reste du calendrier est rythmé par des rendez-vous thématiques et locaux liés à l’identité de la région, à l’instar des festivals du phosphate et des mines à Metlaoui, Redeyef, M’dhilla et Om Laârayes.

Selon le commissaire régional, ces spectacles bénéficient d’un soutien financier du ministère des Affaires culturelles, du gouvernorat de Gafsa ainsi que de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Le responsable a annoncé que des séances de travail ont été menées en amont avec les différents comités directeurs afin de s’assurer de la conformité des espaces d’accueil et d’adapter l’offre artistique aux spécificités de chaque localité.