L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, vendredi, la nomination de l’entraîneur serbe Goran Dzokic qui sera lié au club champion de Tunisie jusqu’à juin 2028.

Fort d’une solide expérience dans le handball du Golfe et en Asie, Dzokic (61 ans) présente un palmarès étoffé. Au cours de sa carrière, il a notamment remporté quatre Coupes de l’Emir du Qatar et trois titres de champion du Qatar avec Al Duhail SC.

Sur la scène internationale, il a conduit la sélection qatarienne au titre de champion d’Asie ainsi qu’à la médaille d’or des Jeux de la solidarité islamique en 2022 et 2023.

Le technicien serbe vient remplacer l’Egyptien Bassem Sobki dont le contrat avec le club de Bab Souika a expiré en juin dernier, après cinq ans d’exercice couronnés de 14 titres dont trois sacres africains et deux arabes.