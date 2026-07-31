Le technicien anglais Eddie Howe, a démissionné de son poste d’entraîneur de Newcastle, mettant fin à une collaboration de cinq ans sur le banc des “Magpies”, a annoncé le club de Premier League anglaise de football, vendredi dans un communiqué.

Howe (48 ans) souhaite “faire une pause”, a précisé le 12e du championnat anglais avec lequel il a remporté une Coupe de la Ligue en mars 2025, mettant fin à une décennie sans le moindre trophée.

Ancien entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe a permis également à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des champions en 2023 et 2025.

Mais les “Magpies” ont connu une dernière saison difficile en championnat et enregistré une sévère défaite en match de pré-saison, mercredi face à Bristol (4-1).

Le club a salué “l’apport extraordinaire” de Howe, cité lui aussi dans le communiqué: “Après près de cinq ans à donner ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans le meilleur intérêt à la fois du club et de moi-même que je me retire, que je me ressource et que je fasse une pause”.