Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi, 31 juillet 2026, sur une note morose. Le benchmark s’est délesté de -0,16 % à 20 038,09 points, dans un volume d’échanges de 65,9 MD, soutenu par une transaction de bloc de 59,3 MD sur le titre ATTIJARI BANK, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs »

Le titre ASTREE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 9 mille dinars, l’action s’est appréciée de 4,2 % à 84,900 D.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 2,6 % à 25,720 D en drainant des capitaux de 1,3 MD sur la séance.

Le titre CIL a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 96 mille dinars, l’action a régressé de -4,7 % à 40 D.

Le titre MONOPRIX a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -2,3 % à 10,840 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume global de 117 mille dinars sur la séance.

Le titre ATTIJARI BANK a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a animé le marché avec des capitaux de 59,3 MD, en s’offrant une progression de 0,3 % à 89,900 D.