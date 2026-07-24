Les températures restent élevées vendredi

Les températures connaîtront une légère baisse, vendredi 24 juillet 2026, dans le nord, les régions côtières et les hauteurs. Les maximales varieront entre 38 et 42 degrés dans ces zones, tandis qu’elles oscilleront entre 42 et 46 degrés dans le reste du pays.

Le sud-ouest restera particulièrement concerné par les fortes chaleurs. Les températures pourront atteindre 48 degrés, avec la présence de vents de sirocco, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Une hausse relative attendue les 25 et 26 juillet

D’après les prévisions météorologiques, une hausse relative des températures est attendue durant les journées des 25 et 26 juillet 2026, notamment dans les régions du nord.

Cette évolution interviendra après une légère amélioration enregistrée vendredi dans plusieurs zones du pays.

Un retour progressif aux normales en début de semaine

Une baisse remarquable des températures est prévue au début de la semaine prochaine. Les valeurs devraient alors se rapprocher des moyennes normales saisonnières.

Cette évolution sera liée au déplacement des courants de vent vers le secteur nord, favorisant un recul de la chaleur après plusieurs jours marqués par des températures élevées.