La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé vendredi la nomination de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur de la Mannschaft, avec un contrat qui court jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Klopp (59 ans), qui entamera ses fonctions le 15 août, succède ainsi à Julian Nagelsmann, qui a démissionné après le Mondial nord-américain de football, où la sélection allemande a été éliminée dès les 16es de finale par le Paraguay, aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3).

“Nous sommes heureux de pouvoir présenter Jürgen Klopp en tant que nouvel entraîneur”, a dit le président de la DFB, Bernd Neuendorf, qui a également confirmé la nomination des entraîneurs adjoints Pepijn Lijnders, Peter Krawietz et Sven Bender.

La DFB a également annoncé la nomination de Per Mertesacker, vainqueur de la Coupe du monde 2014, au poste de directeur général des sports, à compter du 1er janvier 2027.

Klopp a déclaré à cette occasion : “Je me réjouis maintenant de cette mission particulière pour le football allemand, que nous aborderons ensemble avec humilité et patience : bâtir une équipe qui prend plaisir au football et derrière laquelle les Allemands pourront se rassembler avec une conviction totale”.

Après avoir entraîné Mayence et le Borussia Dortmund, Jürgen Klopp a rejoint Liverpool, avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2019, puis le championnat d’Angleterre en 2020, un titre que le club anglais attendait depuis 30 ans. Il a quitté Liverpool en 2024, après neuf saisons.

Depuis le 1er janvier 2025, l’Allemand est sous contrat avec Red Bull en tant que directeur mondial du football, chapeautant les différents clubs détenus par la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Depuis son quatrième sacre mondial en 2014, l’Allemagne a connu trois éliminations précoces en Coupe du monde : dès le premier tour en 2018 et en 2022, puis en 16es de finale fin juin.