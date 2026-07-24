Le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple, réuni, jeudi, a décidé de tenir une séance plénière lundi prochain consacrée aux affaires publiques. Au cours de cette plénière, chaque député disposera de quatre d’intervention, indique un communiqué de l’Assemblée.

Le Bureau du parlement a, par ailleurs, approuvé l’inscription, à l’ordre du jour de la plénière prévue mardi prochain, de trois projets de loi, après examen des rapports de la Commission des finances et du budget.

Le premier projet porte sur un accord de garantie conclu avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) couvrant des prêts accordés à la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) pour l’acquisition d’équipements miniers modernes et la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées.

Les deux autres projets concernent des accords de garantie conclus avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) relatif à un financement destiné au Groupe chimique tunisien (GCT) en vue de contribuer au financement des importations d’engrais.

Par ailleurs, le Bureau a approuvé le projet de budget de la mission spéciale de l’ARP pour l’exercice 2027 et décidé d’adresser 121 questions écrites à plusieurs membres du gouvernement.