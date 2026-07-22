Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) invite les entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs des dispositifs médicaux, des équipements hospitaliers, des technologies de la santé, du diagnostic, des consommables médicaux, de la santé numérique et des services de santé à participer au salon MEDICA 2026, qui se tiendra du 16 au 19 novembre 2026 à Düsseldorf (en Allemagne).

Le CEPEX a précisé, dans un communiqué, publié mercredi, que MEDICA est considéré comme le rendez-vous mondial incontournable de l’industrie des technologies médicales et de la santé, puisqu’il réunit, chaque année, les principaux fabricants, distributeurs, importateurs, investisseurs, établissements de santé et décideurs internationaux à la recherche de solutions innovantes, de nouveaux fournisseurs et de partenariats stratégiques.

Ainsi, cet évènement offre aux professionnels tunisiens l’opportunité de rencontrer les principaux acteurs internationaux du secteur des technologies médicales ; de développer de nouvelles opportunités d’affaires sur les marchés internationaux ; de valoriser le savoir-faire tunisien auprès d’un public professionnel hautement qualifié ; et de découvrir les dernières innovations en matière de dispositifs médicaux, de santé numérique et d’équipements hospitaliers.

Les entreprises intéressées de prendre part à ce salon sont invitées à confirmer leur participation via le lien de la plateforme E-CEPEX httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/434 au plus tard le 31 juillet 2026.