Le Produit Net Bancaire de la BH Bank a atteint 331,4 millions de dinars (MD), à fin juin 2026, contre 318,1 MD, une année auparavant, ce qui représente une progression de 4,2%, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activité de la banque relatifs au deuxième trimestre 2026.

La BH Bank a fait état, en outre, d’une hausse de l’encours des créances sur la clientèle et des dépôts de la clientèle respectivement de 0,9% à 10 390 MD, et de 7,9%, à 10 210 MD, à fin juin 2026, en comparaison avec la même période de 2025.

S’agissant des emprunts et ressources spéciales, ils ont diminué de 15,6%, passant de 1 539 MD à fin juin 2025, à 1 298 MD, à fin juin 2026.

De même, les produits d’exploitation bancaires et les charges d’exploitation bancaires ont régressé, respectivement, de 2,5% à 680 MD, et de 8,1%, à 349 MD, et ce, durant le premier semestre 2026.

Quant aux frais du personnel, ils ont augmenté de 14,9%, pour atteindre 112 MD, contre 98 MD, une année auparavant.