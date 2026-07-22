Le film tunisien de science-fiction “The H@llow Man”, réalisé par Kamel Laaridhi, a été sélectionné en compétition officielle de la 41ème Semaine internationale de la Critique (Settimana Internazionale della Critica), section parallèle de la 83ème Mostra de Venise, qui se tiendra du 2 au 12 septembre 2026.

Cette sélection, indique le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), constitue une distinction majeure pour le cinéma tunisien, puisque le film figure parmi les sept premiers longs métrages retenus en compétition cette année. Il sera présenté en première mondiale à Venise le 9 septembre 2026.

La présence tunisienne sera également marquée par la participation de la cinéaste Kaouther Ben Hania, désignée membre du Jury international de la Compétition officielle de la 83ème édition du Festival international du film de Venise, présidée par la réalisatrice américaine Maggie Gyllenhaal, aux côtés de plusieurs figures du cinéma international.

Par ailleurs, le projet de long métrage “Balaa” (Plague), du réalisateur tunisien Youssef Chebbi, a été retenu au programme Final Cut in Venice, consacré à l’accompagnement des films africains et arabes en phase de postproduction.

“The H@llow Man”, produit par Inside Production explore la mémoire, les émotions et ce qu’on voudrait parfois oublier. Entre réalité et cauchemar, le film transporte le spectateur dans une Tunisie de 2059 où une biochip contrôle les souvenirs et efface les émotions. Le film suit Taha, qui, au cours d’une séance d’hypnose en cachette, entreprend un voyage hallucinatoire le confrontant à un épisode tragique de son passé et à des questions sur la mémoire et les émotions.