Une séance de travail consacrée au suivi des dossiers de régularisation foncière des projets régionaux s’est tenue au siège du gouvernorat de Sousse, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement 2026-2030 et du dépassement des obstacles fonciers entravant la réalisation des grands chantiers publics.

Etat des lieux : Le port d’Enfidha avance. Les biens expropriés sont immatriculés au domaine public maritime. S’agissant des objections des propriétaires privés elles ont été examinées et intégrées dans le rapport final de la commission établi en date du 25 juin 2026.

Il s’agit d’un signal positif pour ce projet stratégique qui conditionne l’attractivité économique de toute la région. Pour la zone logistique elle attend encore son rapport d’expertise actualisé alors que le doublement de la route nationale n°2 est en phase finale de publication légale avant son rapport définitif.

Pour l’école de bir el halouf, le projet a franchi une étape décisive : son rapport final est validé. Quant au canal d’alimentation du barrage d’el kaala el kobra il a entré à son tour dans les discussions techniques.

S’agissant des terrains forestiers et des sebkhas, les procédures de coordination avec le ministère des domaines de l’état vont bon train.

Prenant la parole, Sofien Tanfouri ne minimise pas les difficultés, estimant que le foncier demeure le principal frein à l’investissement régional.

Face à cette situation, il a exigé une coordination renforcée entre tous les acteurs, saluant le travail rigoureux de la commission d’enquête et de réconciliation de Sousse qui dénoue les conflits fonciers un à un.

Les grands projets publics génèrent des emplois et propulsent le développement. Ils méritent que les obstacles soient levés sans délai, a-t-il martelé.