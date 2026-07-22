Dans le cadre de la 41ème édition du Festival international du film francophone de Namur (FIFF), qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2026, le film tunisien “Corps étranger” de Raja Amari sera présenté au sein du réseau professionnel du festival, FIFF Pro, dans la catégorie “Le Répertoire des projets”, qui recense les longs métrages soutenus par la France, le Grand-Duché de Luxembourg, le Québec, le Canada, la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sorti en 2016, le thriller qui est une co-production franco-tunisienne, retrace l’histoire de Samia, qui, comme de nombreux migrants clandestins, échoue sur les rivages de l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé qu’elle a dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed, une connaissance de son village, puis chez Leila, pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions.

Créé en 2017, FIFF Pro rassemble sous un même label l’ensemble des activités destinées à favoriser les collaborations entre les professionnels du secteur cinématographique. Il entend contribuer au développement du cinéma belge et francophone de demain ainsi qu’à sa diffusion, tant sur le plan national qu’international. Ce volet professionnel du festival se veut également un espace attentif aux évolutions et aux enjeux de l’actualité cinématographique.

Lancé en 1986, le Festival international du film francophone de Namur est devenu, au fil des éditions, un espace d’expression et de rencontres incontournable en faveur de la diversité culturelle, de la pluralité des regards et du dialogue entre les cinématographies francophones.