L’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) vient de publier son Livre Blanc intitulé “TunisIA : Bâtir notre avenir à l’ère de l’IA”. Ce document propose une feuille de route pour positionner la Tunisie comme un acteur technologique influent dans son espace régional et international à l’horizon 2030.

Fruit d’une mobilisation d’experts nationaux et de la diaspora réunis dans le cadre du Tunisia Global Forum organisé le 21 juillet 2026 à Tunis, ce document porte l’ambition de faire de la Tunisie une économie capable de créer, d’adopter et de déployer une intelligence artificielle de confiance, au service du citoyen, de la compétitivité nationale et du développement durable.

Il s’articule autour de 5 mesures phares et 41 recommandations concrètes pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle.

Ce document part d’un constat que “le taux d’adoption de l’IA qui était de 12,7% fin 2025 selon le rapport Microsoft/Tech In Africa, reste très en deçà du potentiel offert par la densité de talents. La pénétration de l’IA dans le secteur public reste faible, et les PME, 90% du tissu économique, sont quasiment absentes des usages, faute d’offre packagée, de financement et d’accompagnement. Le marché domestique étroit (12,5M hab.) impose de coupler adoption locale et orientation export”.

Le livre souligne, par ailleurs, un déficit structurel de gouvernance publique en matière d’IA.

Interventions nécessaires pour amorcer la transition.

Face à ces constats, le rapport identifie cinq interventions prioritaires pour amorcer la transition.

Sur le plan technique et réglementaire, il est essentiel de renforcer les infrastructures de calcul et d’énergie de manière progressive, notamment via des contrats d’énergie verte et la mutualisation des ressources souveraines, tout en finalisant un cadre législatif sur les données conforme aux standards européens. La gouvernance de cette stratégie doit être confiée à un nouveau Conseil Stratégique de l’IA.

L’accent est aussi mis sur le soutien économique et humain : il s’agit de lever les barrières liées au change pour les entreprises technologiques exportatrices et de déployer une politique ambitieuse de gestion des talents, visant la reconversion et la rétention de 5 000 professionnels d’ici 2028 avec l’appui de la diaspora.

Ambitions 2030

La feuille de route de l’ATUGE fixe des objectifs chiffrés et ambitieux : hisser la Tunisie dans le Top 50 du Global Innovation Index (contre 76e en 2025) et devenir le leader africain en matière de préparation des talents. L’association considère, en effet, que le capital humain tunisien est une force réelle. Toutefois, seule une réforme structurelle permettra de retenir ce capital et d’éviter qu’il ne fasse le succès d’écosystèmes étrangers au détriment du pays.

Créée en 1990, l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles est une association à but non lucratif, indépendante et apolitique. Avec ses 4 antennes situées à Tunis, Paris, Royaume Uni et Shanghai, et plus de 8000 membres dans le monde l’ATUGE œuvre à renforcer des liens de coopération entre la Tunisie et le reste du monde.