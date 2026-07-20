La production nationale de pétrole brut s’est située à 489 kilotonnes(kt), à fin mai 2026 enregistrant, ainsi, une baisse de 7% par rapport à fin mai 2025, selon le rapport sur “la conjoncture économique (mai 2026)”publié, par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 26.7 mille barils/j à fin mai 2025 à 25.3 mille barils/j à fin mai 2026.

Cette baisse a touché la plupart des champs à savoir : Ashtart (-51%), Ezzaouia(-100%), Gherib (-44%), Franig/Bag/Tarfa (-48%), Hasdrubal (- 24%), M.L.D (-30%) et Adem (-10%).

Cependant, d’autres champs ont enregistré, une amélioration de production à savoir : Sidi marzoug (+91%), Cercina (+7%), Chergui (+67%) et Nawara (+15%), selon la même source.