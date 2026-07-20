Tunis, le 14 juillet 2026 – L’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) annonce la tenue du Tunisia Global Forum (TGF) le 21 juillet 2026 à l’hôtel Radisson Blu de Tunis.

Placé sous le thème « Bâtir l’avenir à l’ère de l’IA », l’événement a pour ambition de mobiliser les talents et les énergies autour de l’opportunité historique et de l’urgence d’action que représente l’intelligence artificielle. Afin de traduire ces réflexions en actions concrètes pour la Tunisie, le forum sera l’occasion de publier un livre blanc dédié à l’IA, dont la rédaction a été confiée à un comité stratégique composé d’experts et d’entrepreneurs à la pointe des transformations liées à l’IA en Tunisie et dans le monde.

Parmi les temps forts de cette journée, l’ouverture officielle mettra en exergue la dimension de coopération internationale, avec la présence de M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le programme du TGF propose une approche multidimensionnelle à travers une série de conférences et de panels qui exploreront les enjeux de souveraineté et de gouvernance, le développement des infrastructures numériques et énergétiques, ainsi que la formation et la transformation indispensables des métiers.

Les débats exploreront également les moyens de mieux valoriser la recherche scientifique, de favoriser l’open-innovation entre startups et entreprises, et d’accélérer la transformation de l’écosystème entrepreneurial et de l’environnement d’affaires pour les mettre à l’heure des opportunités et des enjeux de l’IA.

Cette édition 2026 se distingue aussi par des nouveautés majeures destinées à confronter la théorie à la pratique. Le TGF mettra à l’honneur les finalistes du Hackathon IA « Automatiser ou disparaître », coorganisé avec le CJD Tunis Horizon et mettant au défi des étudiants de Tunisie et de la diaspora d’imaginer et de prototyper des solutions d’automatisation métier innovantes.

Parallèlement, le forum accueillera la finale des TGF AI Awards, où vingt-sept finalistes défendront leurs projets sur scène lors de cette compétition qui récompense l’excellence dans les domaines de la recherche, des deeptechs et des startups.

La clôture du forum s’annonce tout aussi stratégique avec l’intervention de Mehdi Houas, qui vient d’être élu à la tête de Numeum, le principal syndicat patronal du numérique en France. Cette session de clôture intégrera également une keynote de M. Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, un choix motivé par le fait que la santé représente l’un des secteurs offrant les applications les plus prometteuses pour l’intelligence artificielle en Tunisie.

Rappelons que le Tunisia Global Forum constitue le point d’orgue de tout un programme d’activités sous le chapeau du Diaspora Month, qui se déroule du 15 juillet au 15 août 2026. Cette initiative, organisée dans le cadre de la World Alliance of Tunisian Talents, a pour ambition de transformer la période estivale, traditionnellement marquée par les retours au pays, en un véritable temps de reconnexion des talents tunisiens du monde avec les acteurs économiques du pays et avec ses enjeux de développement et d’avenir.

Cette volonté d’impact à l’échelle nationale s’illustre par les Diaspora Regional Networkings (DRN), une série de rencontres visant à forger des collaborations pérennes dans plusieurs villes clés telles que Sfax, Sousse, Hammamet, Bizerte, Gabès, Béja et Djerba.

L’organisation de cette édition du Diaspora Month et du Tunisia Global Forum est rendue possible grâce à l’appui de nombreux partenaires de premier plan, notamment la GIZ à travers son programme EDMEJ pour la promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).