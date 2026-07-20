Trois mÃ©morandums d’entente viennent dâ€™Ãªtre signÃ©s par le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC) et lâ€™Ã‰tat de Bauchi au NigÃ©ria portant sur le dÃ©veloppement d’une centrale photovoltaÃ¯que d’une capacitÃ© de 3 MW, la rÃ©alisation d’un projet de distribution d’eau potable dans la localitÃ© de Dass et la crÃ©ation d’une usine de fabrication de drones.

Ces accords illustrent la volontÃ© commune des deux parties de transformer les opportunitÃ©s de coopÃ©ration en projets concrets, crÃ©ateurs de valeur, d’emplois et de dÃ©veloppement durable, indique le TABC dans un communiquÃ© publiÃ©, lundi.

Il convient de noter que la signature de ces accords intervient en marge dâ€™une mission Ã©conomique sectorielle tunisienne organisÃ©e, du 12 au 18 juillet, au NigÃ©ria, par le TABC en collaboration avec le ministÃ¨re des Affaires EtrangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã l’Etranger.

La dÃ©lÃ©gation tunisienne prÃ©sidÃ©e par lâ€™Ambassadeur de Tunisie au NigÃ©ria et conduite par le prÃ©sident du TABC a rÃ©uni plusieurs entreprises membres du Tunisia Consortium for African Development (TUCAD), reprÃ©sentant des secteurs stratÃ©giques tels que l’Ã©nergie, l’eau, les infrastructures, les technologies et l’ingÃ©nierie.

Cette dÃ©lÃ©gation sâ€™est entretenue avec le Gouverneur de l’Ã‰tat de Bauchi, Bala Abdulkadir Mohammed pour discuter du renforcement de la coopÃ©ration Ã©conomique et du dÃ©veloppement de partenariats stratÃ©giques entre la Tunisie et lâ€™Ã‰tat fÃ©dÃ©rÃ© du NigÃ©ria.

Les Ã©changes ont permis d’identifier plusieurs axes prioritaires de coopÃ©ration, notamment dans les domaines des infrastructures, de la transition Ã©nergÃ©tique, de l’accÃ¨s Ã l’eau potable, des technologies de pointe et de la mise en Å“uvre de projets structurants rÃ©pondant aux prioritÃ©s de dÃ©veloppement de l’Ã‰tat de Bauchi.

Ã€ travers cette mission, le TABC et le TUCAD rÃ©affirment leur engagement en faveur du renforcement du partenariat Ã©conomique entre la Tunisie et le NigÃ©ria, tout en contribuant Ã la promotion de l’expertise tunisienne et Ã l’accompagnement des grands projets de dÃ©veloppement en Afrique, a ajoutÃ© la mÃªme source.