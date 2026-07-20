Le dÃ©ficit de la balance commerciale Ã©nergÃ©tique, en tenant compte de la redevance du gaz algÃ©rien exportÃ©e, a enregistrÃ©, Ã fin mai 2026, une hausse de 32% pour se situer Ã 5767 millions de dinars (MD), contre 4373 MD Ã fin mai 2025, selon le rapport sur la conjoncture Ã©nergÃ©tique publiÃ© par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Les exportations des produits Ã©nergÃ©tiques ont enregistrÃ© une hausse en valeur de 32% accompagnÃ©e par une hausse des importations en valeur de 32%.

Lâ€™observatoire a rappelÃ© dans ce cadre que les Ã©changes commerciaux dans le secteur de lâ€™Ã©nergie sont trÃ¨s sensibles Ã trois facteurs Ã savoir les quantitÃ©s Ã©changÃ©es, le taux de change dollar/dinar ($/DT) et les cours du Brent, qualitÃ© de rÃ©fÃ©rence sur laquelle sont indexÃ©s les prix du brut importÃ© et exportÃ© ainsi que les produits pÃ©troliers.

En effet, au cours du mois de mai 2026, les cours du Brent ont augmentÃ© de 43.3 $/bbl par rapport au mois de mai 2025, sous lâ€™effet de lâ€™escalade des tensions au Moyen-Orient, en particulier du conflit dans la rÃ©gion et des risques pesant sur le transit pÃ©trolier Ã travers le dÃ©troit dâ€™Hormuz, selon la mÃªme source.

Au cours de la mÃªme pÃ©riode, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistrÃ© une amÃ©lioration de 3% par rapport au dollar amÃ©ricain, principale devise dâ€™Ã©change des produits Ã©nergÃ©tiques en comparaison avec la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re.