Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, Salah Zouari, a confirmé, mercredi, le lancement des travaux de pose du béton asphalté et du pavage du huitième tronçon de l’autoroute Tunis-Jelma s’étendant entre les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid.

En visite dans les deux régions, le ministre a précisé que le taux d’avancement des travaux de réalisation de ce huitième tronçon avoisine les 47% contre un taux d’avancement général de 40% pour l’ensemble des tronçons.

Le ministre a, également, inspecté l’avancement des travaux du pont sur l’Oued Zeroud, qui constitue l’ouvrage d’art le plus important sur cette autoroute. Il a souligné l’importance technique exceptionnelle de ce pont, construit pour la première fois en Tunisie en utilisant la technique du “pont poussé”, ce qui représente un saut qualitatif en matière d’infrastructures des ponts dans le pays.

Le ministre a rappelé que le coût global du projet de l’autoroute Tunis-Jelma s’élève à 1,7 milliard de dinars. Ce projet est réalisé grâce à un financement conjoint entre le budget de l’État tunisien d’une part, et la Banque Européenne d’Investissement ainsi que le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social d’autre part.

Il a ajouté que l’ensemble du projet est divisé en huit tronçons dont les travaux progressent à un rythme satisfaisant, malgré certaines difficultés techniques et foncières. Il a assuré que les services centraux et régionaux du ministère travaillent en coordination continue avec les entreprises chargées du projet pour lever tous les obstacles afin de garantir l’achèvement des travaux de cette autoroute et son entrée en exploitation dans les délais impartis, d’ici fin 2027.

Ce projet a pour objectifs d’impulser le développement dans le centre de la Tunisie en désenclavant les zones intérieures et en facilitant leur liaison avec les ports et les centres vitaux, de faciliter le transport des marchandises et des récoltes agricoles, de dynamiser le commerce et l’investissement, tout en garantissant les conditions de sécurité routière et en réduisant les accidents de la route.