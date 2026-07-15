Quatre conférences régionales visant à promouvoir l’investissement des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) dans leur pays seront organisées entre le 23 juillet en cours et le 06 août prochain à l’initiative de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE).

Selon un communiqué publié ce mardi, sur la page officielle de l’OTE, la première conférence se tiendra à Tataouine le 23 juillet, suivie d’une rencontre à Tunis le 29 juillet, puis à Bizerte le 4 août et enfin à Kairouan le 6 août prochain.

“L’objectif étant de promouvoir la contribution de la diaspora tunisienne au développement économique à travers l’encouragement à la création de projets et à l’investissement dans les différentes régions du pays”, indique le communiqué.

Lors de ces conférences, les Tunisiens résidents à l’étranger seront informés des opportunités d’investissement disponibles à travers le pays et pourront proposer des idées de projets innovants et prometteurs dans le cadre d’un espace d’échange entre les différents acteurs.

Il sera également possible de connaitre les avantages et les mécanismes de l’inclusion financière visant à renforcer la participation des Tunisiens de l’étranger à l’économie nationale.

Selon les données du ministère des affaires sociales, plus de 1,8 million de Tunisiens vivent à l’étranger, soit plus de 15 % de la population totale du pays.

Leur contribution représente plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB), grâce notamment à la progression continue des transferts financiers qu’ils effectuent vers la Tunisie.