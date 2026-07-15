Une réunion de travail préparatoire au séminaire régional sur le développement et l’investissement au profit des Tunisiens de l’étranger a eu lieu, mardi, au siège du gouvernorat de Tunis.

Ce séminaire est programmé pour le 29 juillet, à Tunis , sous le slogan « Nos talents à l’étranger… un moteur pour un développement national durable ».

Au cours de la séance, les participants ont échangé sur les thèmes qui seront évoqués pendant le séminaire, indique un communiqué de presse.

Le premier thème porte sur « Les secteurs prometteurs dans les gouvernorats du deuxième district: des opportunités d’investissement pour les Tunisiens à l’étranger ».

Le 2ème thème s’intitule « Renforcer l’intégration financière et les moyens les plus efficaces d’utiliser les transferts de fonds des Tunisiens de l’étranger ».

Quant au 3ème thème du séminaire régional, il s’intitule « L’intégration économique et sociale des Tunisiens de retour au pays: une vision stratégique globale dans le cadre d’un système de référence national”.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État visant à promouvoir l’investissement, améliorer le climat des affaires et valoriser le rôle des Tunisiens résidant à l’étranger en tant qu’acteurs économiques essentiels au développement.

La séance a été présidée par le gouverneur de la région, Imed Boukhris, en présence de responsables du gouvernorat, de la directrice générale de la Banque centrale et des délégués régionaux de l’Office des Tunisiens à l’étranger pour les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous, de La Manouba et de Zaghouan.

Le directeur régional du développement du gouvernorat, des représentants des administrations générales de la douane, de l’Office des Tunisiens à l’étranger, de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), de la Banque tunisienne de solidarité, de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises et de l’Office national des postes ont aussi assisté à la séance.

Le gouverneur a, à cette occasion, souligné la nécessité d’attirer le plus grand nombre de Tunisiens à l’étranger et de mettre en place un espace médiatique regroupant les structures et les institutions en rapport avec la numérisation et les services destinés aux Tunisiens à l’étranger.