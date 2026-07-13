La nouvelle station de transformation électrique haute et moyenne tension dans la localité de Zaafrana, relevant de la délégation de Kairouan-Sud, a été inaugurée lundi en présence du président-directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et du gouverneur de Kairouan ainsi que de plusieurs responsables des parties concernées.

Réalisé avec une enveloppe d’environ 25 millions de dinars, ce projet contribuera à renforcer l’alimentation en électricité et à améliorer la qualité des services fournies en la matère aux foyers et aux industriels dans la région, a indiqué le chef du projet au sein de la STEG, Wajdi Laajimi, ajoutant que la station a été raccordée à la centrale de transformation électrique de Msaken 2.

De son coté, le premier délégué de Kairouan, Sami Aïdi a estimé que ce projet aidera à limiter les perturbations et les coupures de courant qui affectaient la région, notamment les entreprises économiques et les zones agricoles avoisinantes, auparavant alimentées par un réseau de faible tension surtout que la station desservira directement les délégations de Bou Hajla, Nasrallah, Menzel Mhiri, Cherarda et Kairouan-Sud, tout en renforçant la stabilité du réseau électrique à l’échelle du gouvernorat, notamment durant les périodes de forte consommation estivale.

La station de Zaafrana fait partie d’un programme national piloté par la STEG qui prévoit la réalisation de 17 sous-stations de transformation similaires à travers le pays dont une à Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) et à Bir Chaâbane (gouvernorat de Kasserine).