La direction des Journées théâtrales de Carthage (JTC) a annoncé lundi l’ouverture des candidatures pour les professionnels du théâtre du monde entier souhaitant participer à la 27e édition du festival, programmée du 21 au 28 novembre 2026.

La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 31 juillet prochain. Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne via la plateforme numérique dédiée du festival, jtcarthage.tn.

Cet appel s’adresse aux structures professionnelles tunisiennes, arabes et africaines pour concourir à la compétition officielle. Leurs productions peuvent également intégrer les sections parallèles, tandis que la catégorie « Théâtre du monde » est ouverte aux compagnies internationales et à la diaspora.

Selon le règlement publié par le comité directeur, seules les productions théâtrales réalisées après le 31 août 2025 sont éligibles. Les troupes sélectionnées s’engagent à présenter deux représentations le même jour dans le même espace scénique.

La charte d’inscription impose aux candidats la fourniture d’un dossier technique complet incluant les plans de scénographie, une attestation de la première représentation, ainsi qu’un enregistrement audiovisuel intégral de l’œuvre. Le document stipule également l’obligation de fournir un sous-titrage en français et en anglais pour l’ensemble des œuvres retenues.

Sur le plan logistique, le festival prend en charge l’hébergement et le transport local des compagnies étrangères dans la limite de 15 participants par délégation. Les frais de transport international et de fret des décors sont à la charge des structures participantes.