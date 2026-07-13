Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, au siège du ministère, l’ambassadeur du Royaume de Belgique en Tunisie, François Dumont, dans le cadre d’une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission.

Le ministre a, à cette occasion, salué le développement remarquable des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, établies depuis la signature du Traité d’amitié, de commerce et de navigation le 17 novembre 1839 et consolidées au cours des sept décennies ayant suivi l’indépendance de la Tunisie, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Il a également mis en avant les projets de coopération qui s’inscrivent dans les priorités du développement en Tunisie, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement, du développement durable et de l’emploi.

Il a en outre salué la croissance des investissements belges en Tunisie, qui représentent désormais 222 entreprises et établissements économiques, offrant plus de 19 000 emplois à des cadres et à une main-d’œuvre tunisiens.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement de la Tunisie aux principes qui fondent son partenariat avec l’Union européenne, à savoir le respect mutuel ainsi que l’équilibre des intérêts et des bénéfices réciproques.

Il a exprimé le souhait de voir ce partenariat davantage renforcé et développé afin qu’il devienne plus équilibré, plus équitable et davantage respectueux des choix souverains de chacune des parties.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de moderniser le cadre juridique de ce partenariat afin de l’adapter aux mutations économiques et géopolitiques actuelles, tant au niveau régional qu’international.

Il a notamment insisté sur l’importance d’améliorer l’accès des produits tunisiens au marché européen, en particulier l’huile d’olive, d’encourager les investissements, ainsi que de soutenir la transition énergétique et la transformation numérique.

De son côté, l’ambassadeur de Belgique a réaffirmé l’importance que son pays accorde au renforcement de ses relations privilégiées avec la Tunisie, qu’il considère comme un partenaire stratégique et un pays d’une importance majeure dans l’espace méditerranéen.

Il a souligné la volonté de la Belgique de consolider davantage ces relations et d’en diversifier les domaines de coopération, dans le respect mutuel et au service des intérêts communs des deux pays, apprend-on de même source.