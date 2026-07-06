Le technicien autrichien Oliver Glasner est devenu le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, en remplacement du Portugais Vitor Pereira, a annoncé le club pensionnaire de la Premier League anglaise de football, lundi dans un communiqué.

L’entraîneur, âgé de 51 ans a quitté Crystal Palace en mai dans la foulée d’un sacre européen inédit en Ligue Europa Conférence (malgré une 15e place en championnat), après avoir déjà offert au club les deux premiers trophées de son histoire, avec la coupe d’Angleterre puis le Community Shield.

Egalement vainqueur d’une Ligue Europa avec l’Eintracht Francfort en 2022, Glasner s’est dit fier de rejoindre “un club au prestige et à l’histoire incroyables”, soulignant les deux Coupes d’Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, remportées par Nottingham en 1979 et 1980, “avec l’un des publics les plus passionnés du football”.

Forest, 16e au classement final la saison dernière, a consommé quatre entraîneurs : Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche puis Vitor Pereira, limogé la semaine dernière.

“Nous partageons la même vision, la même ambition et le même désir acharné de réussir”, a déclaré le propriétaire grec de Forest, Evangelos Marinakis.