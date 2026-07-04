Le Canada et le Maroc s’affrontent ce samedi 4 juillet au NRG Stadium de Houston pour une place en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Les deux sélections tenteront de poursuivre leur parcours dans une compétition où elles ont déjà créé la surprise.

Coorganisateur du tournoi, le Canada a réalisé une phase de groupes convaincante en faisant match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), avant de signer la première victoire de son histoire en Coupe du monde face au Qatar (6-0). Malgré une défaite contre la Suisse (2-1), les Canadiens ont poursuivi leur aventure en éliminant l’Afrique du Sud (1-0) grâce à un but de Stephen Eustáquio dans le temps additionnel.

Le Maroc, de son côté, a confirmé sa montée en puissance sur la scène internationale. Après avoir terminé deuxième de son groupe à la suite d’un match nul contre le Brésil (1-1) et de victoires face à l’Écosse (1-0) et Haïti (4-2), les Lions de l’Atlas ont éliminé les Pays-Bas au tour précédent. Menés au score jusqu’aux dernières minutes, ils ont égalisé grâce à Issa Diop avant de s’imposer 3-2 aux tirs au but, avec un Yassine Bounou une nouvelle fois décisif.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 18h00. Le match sera diffusé en direct sur M6 et beIN SPORTS 1.