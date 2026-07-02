La direction du Festival international d’art du cirque et des arts de la rue annonce la prolongation de 9e édition, initialement prévue du 11 au 28 juin, en incluant le gouvernorat de Tozeur avec 3 spectacles à Tamerza le 3 juillet, à Degache le 4 juillet et à Tozeur le 5 juillet 20026.

Cet ajout a été organisé en partenariat avec la Délégation régionale des affaires culturelles de Tozeur, avec le soutien de l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), sachant que la programmation initiale couvrait 12 gouvernorats.

Il intervient suite au succès populaire enregistré par la 9e édition du festival, qui a réuni près de 60 000 spectateurs depuis cette édition qui a démarré le 11 juin 2026 devait initialement prendre fin le 28 juin 2026, à travers une tournée nationale ayant couvert 12 gouvernorats : Tunis, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sfax et Sousse, avant d’ajouter le gouvernorat de Tozeur.

Le thème de cette édition « Le cirque de demain commence aujourd’hui », illustre la volonté des organisateurs de promouvoir la décentralisation culturelle et de rapprocher les arts vivants des citoyens dans les différentes régions du pays, grâce à des spectacles gratuits présentés dans les espaces publics et les places ouvertes, permettant à un large public de découvrir les arts du cirque et les arts de la rue.

Ils étudient, dès les prochaines éditions, la possibilité d’étendre la tournée à l’ensemble des gouvernorats tunisiens à travers une programmation en deux phases.

La première aurait lieu en mars dans les gouvernorats du Sud et la seconde, en juin, dans le reste du pays, précisant que la concrétisation d’un tel projet demeure tributaire de la disponibilité des financements et des moyens logistiques nécessaires.

Pour rappel, cette 9e édition est organisée par l’Association Paparouni des arts du cirque, en partenariat avec l’ENPFMCA et l’ONTT, en collaboration avec les délégations régionales des affaires culturelles des gouvernorats ayant accueilli les spectacles, ainsi qu’avec les autorités régionales et locales qui ont contribué à la réussite de l’organisation et de la logistique de la manifestation, selon les organisateurs.

Le festival a réuni des artistes et des compagnies spécialisés dans les arts du cirque et de la rue venus d’Espagne, d’Argentine, d’Italie, de France, du Chili, de Guinée, de Mauritanie, d’Algérie et du Maroc, aux côtés de la Tunisie.

Ils ont présenté des spectacles mêlant acrobaties, numéros d’équilibre, exercices sur fil et autres prouesses aériennes de haut vol.