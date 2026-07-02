Lâ€™Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a annoncÃ©, jeudi, quâ€™Ã compter du 1er juillet 2026, les prestations quâ€™elle assure Ã travers ses interlocuteurs et ses guichets uniques se limitent Ã la dÃ©livrance de la carte d’identification fiscale.

L’Agence a aussi indiquÃ© qu’elle ne reÃ§oit plus les dossiers d’immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE) sous format papier et que les formalitÃ©s d’immatriculation au registre s’effectuent dÃ©sormais exclusivement en ligne via la plateforme dÃ©diÃ©e Ã cet effet.

Ces changements interviennent conformÃ©ment aux nouvelles procÃ©dures adoptÃ©es par le RNE pour la simplification des procÃ©dures administratives et la digitalisation des services.

L’Agence appelle ainsi tous les usagers Ã accomplir leurs dÃ©marches d’immatriculation directement Ã travers les services Ã©lectroniques du RNE.