Une carence en vitamine D peut provoquer des troubles de l’humeur, de la fatigue et des douleurs articulaires, a indiqué le professeur agrégé en médecine interne, Farhat Chelbi, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Selon lui, cette carence, fréquente en Tunisie, peut également entraîner des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des perturbations du sommeil et une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes, en raison de son rôle dans la régulation de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine.

A cet effet, le spécialiste recommande une alimentation équilibrée, la consommation d’aliments riches en vitamine D, comme le jaune d’œuf, ainsi qu’une exposition quotidienne au soleil d’au moins 20 minutes.

Il souligne, toutefois, la nécessité de consulter un médecin afin de confirmer le diagnostic.

Le spécialiste met également en garde contre un excès de vitamine D, qui peut entraîner une intoxication et provoquer notamment des troubles rénaux, des calculs urinaires, de la constipation et une fatigue importante.