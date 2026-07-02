Le diabète gestationnel pourrait entraîner des altérations précoces des fonctions cardiaques malgré l’absence de symptômes

Une récente étude scientifique tunisienne a révélé que le diabète gestationnel pouvait entraîner des altérations précoces et cliniquement asymptomatiques de la fonction cardiaque chez les femmes enceintes, bien que la fonction cardiaque reste dans les limites normales.

L’étude, publiée par la revue « Tunisie Médicale » dans son numéro de juin 2026, précise que ces résultats soulignent l’importance d’un suivi cardiaque des femmes enceintes atteintes de diabète, ainsi que d’un bon contrôle de la glycémie afin de limiter les risques de complications futures.

Réalisée par des chercheurs des services de gynécologie-obstétrique et de cardiologie de l’hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, cette étude a porté sur 76 femmes enceintes au cours des deuxième et troisième trimestres de leur grossesse, dont 40 souffraient de diabète gestationnel et 36 femmes saines servant de groupe témoin.

Les chercheurs ont utilisé la technique de l’échocardiographie transthoracique pour évaluer la fonction cardiaque et comparer les paramètres systoliques et diastoliques entre les deux groupes.

Les résultats ont montré une diminution légère mais statistiquement significative de la fraction d’éjection du ventricule gauche chez les femmes atteintes de diabète, avec une moyenne de 62,4 % contre 64,7 % dans le groupe témoin, les valeurs restant toutefois dans les limites normales. L’étude a également mis en évidence une tendance à l’augmentation des dimensions et de la masse du ventricule gauche chez les femmes diabétiques, sans que ces différences n’atteignent toutefois le seuil de signification statistique.

En revanche, l’étude n’a pas mis en évidence de différences notables au niveau des paramètres de la fonction diastolique ni de ceux relatifs à la fonction ventriculaire droite, ce qui suggère que les altérations cardiaques liées au diabète à ce stade restent limitées et ne s’accompagnent pas de symptômes cliniques manifestes.