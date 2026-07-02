L’épidémie du virus Hanta touche à sa fin et la situation sanitaire est stable (OMS)

Le directeur général de l’organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que l’épidémie du virus “Hanta” touche à sa fin, soulignant que la situation sanitaire générale est stable.

Ghebreyesus a affirmé, dans un post publié sur la plateforme “X”, que tous les contacts des deux cas enregistrés en Afrique du Sud ont terminé leur période de suivi sans signaler de nouvelles infections, précisant que les périodes de confinement et de suivi en Espagne et aux Pays-Bas, ont été achevées y compris pour les membres de l’équipage du navire “MV Hondius”.

Il a affirmé que jusqu’à la date du 25 juin courant, 30 personnes ont été mis sous surveillance, alors que le nombre total de cas confirmés a atteint 13, dont trois décès.

Le directeur général de l’OMS a relevé que la propagation du virus est sous contrôle grâce aux efforts des pays ayant coopérés pour le contenir, estimant que la situation sanitaire laisse entrevoir une fin proche de l’épidémie.

Le virus “Hanta” est considéré comme rare, mais il peut provoquer des maladies graves chez l’homme et est souvent associé à l’exposition aux rongeurs tels que les souris et les rats.