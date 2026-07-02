Ciel variable et risques d’averses orageuses

Jeudi, le ciel sera dégagé à peu nuageux sur la majorité des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Toutefois, des passages nuageux plus denses concerneront le centre du pays et localement le sud. Ces zones pourront connaître des cellules orageuses accompagnées de pluies.

Dans l’extrême nord, des précipitations sont attendues durant la nuit. L’INM évoque également la possibilité de chutes locales de grêle [cohérence à vérifier].

Températures élevées et épisodes de sirocco

Les températures maximales varieront selon les régions. Elles seront comprises entre 29 et 35 degrés sur le nord, les zones côtières et les hauteurs. Ailleurs, elles atteindront entre 36 et 41 degrés.

Des coups de sirocco sont également annoncés localement, accentuant la sensation de chaleur dans certaines zones intérieures.

Vent fort et conditions maritimes agitées

Le vent soufflera du secteur nord-ouest sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à fort sur le nord et le golfe de Hammamet. Des rafales pourraient dépasser temporairement les 60 km/h.

Dans le reste du pays, le vent restera faible à modéré. Il deviendra toutefois fort en fin de journée au sud-ouest, accompagné de vents de sable.

La mer sera très agitée au nord et agitée sur les autres zones côtières, rendant les conditions de navigation difficiles par endroits.