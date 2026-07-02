La Belgique a signé une remontée spectaculaire pour éliminer le Sénégal (3-2, après prolongation), mercredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de la Teranga avaient pris une sérieuse option sur la qualification grâce aux réalisations de Habib Diarra (24e) et Ismaïla Sarr (51e), menant 2-0 jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire.

Mais les Diables Rouges ont renversé la situation avec un incroyable sursaut. Entré en jeu, Romelu Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute avant que Youri Tielemans n’égalise trois minutes plus tard (89e), envoyant les deux équipes en prolongation.

Alors que la séance de tirs au but se profilait, la Belgique a obtenu un penalty dans les ultimes instants. Tielemans ne tremblait pas et transformait la sentence à la 120e+5, offrant une qualification héroïque aux siens.

La Belgique affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, prévu dans la soirée.