Le conseil sectoriel des mines relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à la mise en place d’un système efficace de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à l’exécution des engagements précédemment pris.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, mardi, au siège de l’union régionale à Gafsa, le conseil a estimé que l’accident survenu samedi dernier entre Mdhilla et les carrières de montagne, au sein de la Société tunisienne de transport des produits miniers, dans la délégation de Mdhilla, qui a coûté la vie à deux ouvriers et fait plusieurs blessés, ne constitue pas un incident isolé, mais un nouvel épisode révélateur de profondes défaillances liées à la sécurité au travail et aux conditions de production.

A cet effet, le Conseil souligne l’urgence de mettre en œuvre un dispositif “réel et efficace” de santé et de sécurité au travail, capable de protéger les travailleurs et d’éviter la répétition de tels drames.

Le communiqué appelle également à l’application immédiate, intégrale et sans réserve de tous les accords et procès-verbaux signés, au versement des salaires dans les délais légaux sans aucun retard ni prétexte, ainsi qu’à l’accélération du traitement des dossiers professionnels et sociaux en suspens afin de renforcer la justice et la stabilité au sein des entreprises.

Il exhorte, en outre, les autorités de tutelle à assumer pleinement leurs responsabilités en s’attaquant aux causes profondes de la crise et en redonnant au secteur sa place de service public stratégique.

Le conseil souligne que les travailleurs ont fait preuve, malgré des conditions difficiles, de discipline, de responsabilité et d’un engagement constant dans les sites de production.

Toutefois, cet engagement n’a pas été accompagné du respect des accords et des procès-verbaux signés, ce qui a accentué le sentiment de marginalisation et affaibli la confiance dans l’efficacité du dialogue, lit-on de même source.

Le conseil a également exprimé sa vive préoccupation face à la persistance des retards dans le paiement des salaires, signalant que la rémunération constitue un droit fondamental et son atteinte est une ligne rouge.

“Toute réforme des entreprises publiques ne saurait se faire au détriment des droits légitimes des travailleurs, mais doit reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence, de bonne gestion, d’investissement dans le capital humain, d’amélioration des conditions de travail et de priorisation de la santé et de la sécurité au travail.