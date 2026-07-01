Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé dans un communiqué l’ouverture des candidatures pour le Prix national des droits de l’enfant, édition 2025, destiné aux personnes, organisations, institutions publiques et privées ainsi qu’aux organismes qui se sont distingués par des actions créatives et artistiques contribuant au développement des capacités culturelles et créatives de l’enfant ainsi qu’à la prestation de services éminents dans le domaine des droits de l’enfant, de sa protection et de son développement, à condition que ces œuvres ne revêtent pas un caractère commercial.

Le ministère de la Famille a ajouté que, conformément au décret n° 3913 de 2014, daté du 17 octobre 2014, relatif à la création et à l’organisation du Prix national des droits de l’enfant, et modifié par le décret n° 779 de 2018, la période de dépôt des candidatures pour ce prix est fixée du 1er août au 31 août 2026.

Le département a insisté sur la nécessité que l’œuvre candidate soit réalisée au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 et qu’elle respecte la vie privée, en précisant que les candidats individuels âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 2025 se verront attribuer 10 points supplémentaires.

Elle a précisé que les dossiers de candidature à ce prix doivent être accompagnés d’un formulaire de candidature, d’une vidéo ne dépassant pas 5 minutes dans laquelle le candidat se présente et présente le travail proposé, ainsi que d’un résumé écrit sur le travail candidat, en s’appuyant sur les indicateurs figurant dans les critères et l’échelle d’évaluation, et qu’ils doivent être adressés au nom de la ministre de la Famille ou déposées directement au bureau central d’enregistrement du ministère.

Le ministère de la Femme a précisé que sont exclues de la candidature les œuvres visant à obtenir une promotion professionnelle ou un diplôme universitaire, ou celles réalisées dans le cadre des missions professionnelles confiées au candidat.

Toutes les candidatures ne remplissant pas les conditions mentionnées ou parvenant à l’administration après la date limite de dépôt des candidatures seront rejetées.