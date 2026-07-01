Une visite a été effectuée à la Station d’Epuration des eaux usées (STEP) de la ville de Jendouba à l’occasion de l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension de cette station. Entrée en exploitation en décembre 2025, la station verra sa capacité de traitement augmenter de 5123 m3 d’eaux usées par jour avant les travaux à 8000 m3 par jour à l’horizon 2041.

La visite a été organisée en présence de S.E.M. Saito Jun, Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. Abdelmajid Bettaieb, PDG de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

“L’augmentation de la capacité de traitement va également élargir le nombre de bénéficiaires de 50.000 bénéficiaires (équivalent habitants) estimés en 2011 à 73.200 bénéficiaires (équivalent habitants) à l’horizon de 2041, soit 23.200 bénéficiaires de plus”, a expliqué Mme Miyata.

La réhabilitation et l’extension de la STEP de Jendouba s’inscrivent dans le cadre du « Projet d’amélioration de l’environnement des eaux dans les villes locales », financé par la JICA à travers un prêt concessionnel de 10871 millions de yen, soit l’équivalent de 197 millions de dinars*. Ce projet, mis en œuvre par l’ONAS, vise le renforcement des systèmes d’assainissement et l’amélioration des conditions de vie dans des villes de dix gouvernorats tunisiens, à savoir Béja, Bizerte, Jendouba, Kasserine, Kébili, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Sfax et Zaghouan, bénéficiant à 688 mille habitants.

Il vise la réhabilitation et l’extension de quatre stations d’épuration, de 31 stations de pompage et de 288 km de réseaux dans les dix gouvernorats concernés par le projet sur la période 2018-2027, ainsi que l’acquisition d’équipements d’exploitation et de maintenance.

Il est à noter que les travaux de réhabilitation de la STEP de Siliana ont été achevés en septembre 2023, ceux de la STEP de Medjez el Beb ont été achevés en octobre 2024, et les travaux relatifs à la STEP de Tabarka sont en cours d’exécution.

*Taux de change du mois de juin 2026 : 1 yen = 55.1262 TND