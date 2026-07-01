Le Conseil d’administration de BNA Assurances, réuni le 19 juin 2026, a nommé Mourad Hammami au poste de Directeur Général de la compagnie, avec une prise de fonctions effective le 1er juillet 2026.

Il succède à Faker Rais, qui occupait cette fonction depuis le 10 juin 2025.

Fort de près de trente années d’expérience dans le secteur des assurances, Mourad Hammami a exercé diverses responsabilités au sein du Comité Général des Assurances (CGA) avant de poursuivre sa carrière auprès de compagnies d’assurance et de réassurance de premier plan au Moyen-Orient. Son parcours lui a permis d’acquérir une solide expertise technique ainsi qu’une connaissance approfondie des marchés de l’assurance.

À la tête de BNA Assurances, il aura pour mission de poursuivre la stratégie de développement de la compagnie, de renforcer sa performance et d’accompagner l’accélération de ses projets de transformation et de croissance.

Par cette nomination, BNA Assurances réaffirme sa volonté de consolider sa dynamique d’innovation, d’améliorer durablement sa création de valeur et de renforcer son engagement au service de ses clients, de ses partenaires et de l’ensemble de son écosystème.