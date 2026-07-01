Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) entend renforcer l’intégration de la Tunisie au marché régional en rapprochant ses institutions des acteurs économiques tunisiens afin de stimuler le commerce, l’investissement et les partenariats d’affaires, a déclaré mardi sa secrétaire générale, Chileshe Kapwepwe.

En visite en Tunisie du 29 juin au 3 juillet, elle a indiqué que cette mission vise à mieux faire connaître les opportunités offertes par le COMESA, dont la Tunisie est membre depuis juillet 2018, et à encourager une participation accrue des entreprises tunisiennes aux mécanismes du bloc régional.

S’exprimant à l’issue d’une conférence à l’Académie diplomatique internationale de Tunis, Chileshe Kapwepwe a rappelé que le COMESA regroupe 21 États membres, représentant plus de 680 millions d’habitants et un produit intérieur brut cumulé d’environ 1.000 milliards de dollars.

Deux événements sont organisés cette semaine en Tunisie: un forum de sensibilisation réunissant le secrétariat du COMESA et plusieurs de ses institutions spécialisées, ainsi qu’un forum des femmes d’affaires accompagné d’une foire commerciale, destinée à favoriser les rencontres entre entrepreneures du bloc et entreprises tunisiennes.

La responsable a indiqué avoir rencontré les ministres tunisiens du Commerce et des Affaires étrangères pour évoquer le renforcement de la participation tunisienne au COMESA. Elle a souligné la progression des exportations tunisiennes vers les pays membres depuis l’adhésion du pays et exprimé l’espoir d’une intensification des échanges.

Les discussions ont également porté sur le recours à l’innovation et aux technologies pour développer les partenariats commerciaux, la facilitation de la mobilité des opérateurs économiques et la modernisation des infrastructures frontalières.

La modernisation du poste frontalier avec la Libye, pays membre du COMESA le plus proche de la Tunisie, a aussi été abordée dans la perspective de renforcer les corridors commerciaux régionaux et de faciliter la circulation des biens et des personnes.

Selon Chileshe Kapwepwe, l’objectif est d’accroître le commerce intra-régional et de permettre à la Tunisie de tirer pleinement parti des opportunités offertes par son appartenance au COMESA.