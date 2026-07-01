La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi a appelé les banques et les institutions financières à poursuivre, au cours de la prochaine période, l’appui au budget via leur adhésion aux emprunts programmés pour de deuxième semestre, le respect des indicateurs de solidité financière et les normes de gestion prudente.

Lors de sa rencontre, mardi matin, au siège de son département, avec les directeurs généraux des banques et de plusieurs institutions financières, la ministre a souligné le rôle crucial du secteur bancaire en termes d’appui à l’économie nationale, le financement des investissements et la contribution à la mise en œuvre des plans de développement.

Elle a, également, mis l’accent sur l’importance de soutenir les sociétés, notamment les Petites et moyennes entreprises (PME) et de tirer profit de tous les mécanismes disponibles pour dynamiser leur activité et renforcer leur contribution à la croissance économique.

De leur côté, les représentants des banques et des institutions financières ont exprimé leur disposition et leur engagement continu à soutenir les efforts de l’État pour maintenir la stabilité financière.

La réunion a permis de passer en revue l’activité du marché des bons du Trésor et le programme d’émissions, au cours du deuxième semestre de 2026.