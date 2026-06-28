De retour en Tunisie durant la période estivale 2026, certains tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ont été désagréablement surpris de constater que les prix des billets fixés par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) ont fortement augmenté.

Les responsables commerciaux de la Compagnie se sont empressés de s’expliquer et de rejeter toute responsabilité dans cette affaire.

Interpellé sur le sujet lors d’une réunion consacrée à l’évaluation des conditions de retour des TRE en 2026, l’administrateur délégué de la CTN, Habib Kraim, a affirmé que l’entreprise n’a pas procédé à une hausse des prix de ses billets depuis 2019.

Il a expliqué que les augmentations constatées principalement liées aux taxes et redevances additionnelles imposées au transport maritime, et non à une révision des tarifs de base appliqués par la compagnie.

Ces charges comprennent notamment les redevances portuaires, les frais liés au carburant, ainsi que les taxes relatives aux émissions de dioxyde de carbone.

Il a précisé que ces redevances ont été instaurées ces dernières années dans le cadre d’exigences et de réglementations internationales. La CTN les intègre, selon lui, dans le tarif présenté au voyageur de manière transparente et détaillée sur le billet.

ABS