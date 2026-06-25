l’occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, ONU Femmes Tunisie a souligné que la garantie de la participation pleine, égale et significative des femmes à tous les niveaux de la diplomatie demeure essentiel pour construire des sociétés plus justes, plus inclusives et plus résilientes.

“Lorsque les femmes sont présentes aux tables où se prennent les décisions, la diplomatie est plus inclusive, plus représentative et plus à même de promouvoir une paix durable”, a indiqué ONU Femmes Tunisie dans une publication diffusée, hier mercredi sur sa page officielle.

En Tunisie, des générations de femmes diplomates ont contribué à porter la voix du pays sur la scène internationale, à promouvoir le dialogue et à faire avancer les valeurs de paix, de coopération et de développement, ajoute la même source.

ONU Femmes Tunisie rend hommage aux pionnières tunisiennes dont la vision et la détermination ont ouvert la voie aux générations futures, ainsi qu’à toutes celles qui continuent aujourd’hui à façonner l’avenir de la diplomatie.

Toutefois, ONU Femmes Tunisie souligne que malgré les progrès réalisés, les femmes demeurent sous-représentées dans de nombreux espaces de décision.

S’exprimant à l’ouverture de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, organisée le 19 juin dernier, au siège de l’Académie diplomatique de Tunis, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, avait souligné que les femmes représentent actuellement 39,3 pc du corps diplomatique tunisien. Elles ont constitué 80 pc de la dernière promotion des secrétaires des Affaires étrangères, contre 74% en 2025 et 50% en 2024.

Nafti a réitéré l’engagement ferme de la Tunisie en faveur de la promotion de la présence féminine dans l’action diplomatique, rappelant que la Tunisie avait intégré des femmes au sein de sa première délégation ayant participé à l’Assemblée générale des Nations unies après l’indépendance.