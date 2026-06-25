La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, s’est entretenue, mercredi, au Palais du gouvernement à La Kasbah, avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, et la délégation qui l’accompagnait.

Cet entretien intervient en marge des travaux du Forum économique tuniso-italien qui se tient à Tunis, les 24 et 25 juin courant, indique un communiqué de la Présidence du gouvernement.

L’entretien a porté sur plusieurs questions d’intérêt commun et sur les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Italie et de consolider leur partenariat stratégique dans divers domaines.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et de plusieurs responsables de la Présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères.